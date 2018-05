Farmacia Musci, un punto di riferimento dal 1994

La storica farmacia sita in Largo Plebiscito 44, precedentemente di proprietà del dott. De Leo e ancor prima dei dottori Olivieri e Piccarreta, diviene Farmacia Musci quando nel 1994 il dott. Gianpaolo Musci la rilevò iniziando ad esercitare la sua professione di farmacista.

Identificata come la “farmacia della macchina di San Cataldo”, mutuando questa definizione dal posizionamento della statua del Santo Patrono e delle luminarie in occasione della Festa Patronale a Corato, è stato un punto di riferimento per molti coratini. In questa sede hanno svolto attività di stretta ed operosa collaborazione prima Vincenzo Caputo e poi l’affezionatissimo Nunzio Loiodice.

Dopo 19 anni nel 2013 il dott. Gianpaolo Musci decide di trasferire la sede storica della farmacia, aprendo l’attuale sede sita in via G. Don Minzoni 165 potendo così disporre di maggior spazio utile ad offrire servizi che vanno oltre il classico settore del farmaco.

Sentirsi guidati con competenza e professionalità è la sensazione che si prova varcando la soglia della Farmacia Musci dr. Gianpaolo dove in ogni momento ci si sente accompagnati nel percorso della scelta del farmaco o trattamenti mirati alla cura di lievi disturbi e più in generale alla cura del corpo.

La Farmacia Musci dr. Gianpaolo si estende su un’ampia superficie ben suddivisa in settori di competenza quali:

Farmaco – Prescrizioni

Omeopatia – Prodotti erboristici

Dermocosmesi

Alimenti Speciali e per Celiaci

Prodotti per l’infanzia

Elettromedicali

Prodotti veterinari

Per ogni settore c’è uno dei farmacisti che maggiormente se ne occupa ma la chiara “politica” del dott. Gianpaolo è che “tutti sappiano fare tutto”.

Elegante e ben funzionale è la zona benessere per trattamenti personalizzati viso/corpo a cura di personale specializzato.

Novità fortemente voluta dal Dr. Gianpaolo è l’allestimento di una cabina di Aerosol terapia con acque minerali naturali sulfuree alla pari di quelle presenti nelle strutture termali.

Fiore all’occhiello della farmacia è il laboratorio galenico che mantiene vivo il ricordo del farmacista “Speziale”.

Nella Farmacia Musci inoltre, è possibile effettuare applicazioni di orecchini, test di insufficienza venosa, densitometria e test sulla pelle, prenotazioni di visite specialistiche, misurazione della pressione, autoanalisi del sangue, elettrocardiogramma, holter pressorio, consulenze specialistiche.

Da tre generazioni al servizio del benessere della persona, secondo i principi della scienza, nel rispetto di valori morali propri e altrui, è l’insegnamento ricevuto dai suoi predecessori colleghi, quali nonno e padre: “IN ISCIENTIA VERITAS ET MORALITAS IN ARTE” (Dott. Musci V. 1869- 1949 Farmacista e Poeta).

A questo insegnamento ricevuto, si ispira quotidianamente il Dr. Gianpaolo con il suo staff di collaboratori Dottori Farmacisti qualificati, che lavorano in stretta sinergia tra di loro dott.ssa Maria Grazia Musto, dott. Nicola Morisano, e dott.ssa Gianna Patruno.

La dott.ssa Maria Grazia Musto si occupa maggiormente del settore omeopatico/erboristico e dell’alimentazione biologica/celiaca, dispensando inoltre consigli e prodotti adatti al benessere degli amici a quattro zampe.

Il dott. Nicola Morisano è responsabile del laboratorio delle preparazioni galeniche magistrali ed officinali relative a capsule, creme, unguenti, lozioni e tante altre formulazioni che la farmacia produce secondo dosaggi particolari per rispondere alle diverse esigenze.

La dott.ssa Gianna Patruno, oltre che della dispensazione del farmaco, si occupa della linea dermocosmetica, degli elettromedicali, delle analisi del capello e dei prodotti per l’infanzia.

Nella Farmacia Musci dr. Gianpaolo ogni mese è possibile usufruire di giornate dedicate alla salute e alla bellezza del corpo alla quale bisogna prenotarsi.