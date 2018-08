Esaltazione dei 5 sensi con la II edizione di “Arte & Arti”

L’evento dell'associazione culturale Forum degli Autori di Corato che omaggia l’Arte in ogni sua forma ed espressione

Dopo la I edizione del 2016, tenutasi nel Chiostro del Palazzo di Città, lunedì 6 agosto, alle ore 20.00, l’associazione culturale Forum degli Autori, con il patrocinio del Comune di Corato e dell’UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana), propone la seconda edizione di “Arte & Arti – il piacere dei cinque sensi”, nella suggestiva cornice dell’ex chiesa di san Francesco (via Carmine, 6).

Una serata in omaggio alle molteplici espressioni dell’Arte che parte da uno dei presupposti cardine del Forum degli Autori, presieduto da Antonio Montrone, organizzatore dell’evento, quello che si è “autori” in qualsiasi forma di espressione estetica dell’interiorità umana.

L’arte, in ogni sua accezione, nasce dall’esigenza di comunicare che trova spunto e stimolo dalla realtà, filtrata attraverso la creatività e sensibilità del suo fautore. Così, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate o acquisite, e facendo leva sul bisogno di esternare con pulsione irrefrenabile, l’arte porta a forme di espressione estetica, concretizza il pensiero in bellezza, estende i confini e amplifica la percezione del mondo, trasmettendo messaggi chiave ed emozioni da custodire.

Coinvolgendo i cinque sensi, il punto di forza di “Arte & Arti” è la condivisione e la contaminazione costruttiva di varie forme artistiche, spaziando dalla recitazione alla lettura espressiva di poesia e prosa, con Luciana De Palma, Giuseppina Grilli, Federico Lotito, Domenico Mazzilli, Angela Strippoli, Mariella Sivo, Alberto Tarantini e Franco Tempesta; dal canto con le voci di Annalisa Balducci e Teresa De Benedittis, ai seducenti passi di danza mossi da Maria Stella De Mitri e Pasquale Lobascio; e ancora dalla musica del compositore molfettese Emanuele Petruzzella, alla creatività della pittura di Sabina Princigalli, artista di Canosa di Puglia, il tutto stregato da alcune gocce di magia dispensate dall’illusionista biscegliese Dario Caputi.

Il Forum degli Autori lascia trasparire anche un fuori programma su cui il presidente Montrone lascia calato un velo di mistero, limitandosi ad accennare ad «una giovanissima sorpresa» che al pubblico sarà dato scoprire solo nel corso della serata.

In una location resa poetica dal contributo di Alessandro D’Introno e allestita con istallazioni artistiche a cura di Benedetta Caterina e Angela Strippoli, questa II edizione di “Arte & Arti – il piacere dei cinque sensi” si ripropone come un carosello artistico in un unico afflato di suggestioni ed emozioni.