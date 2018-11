Domenica a Ruvo la Cicloturistica del Cardoncello

Ogni volta che le due ruote di una bicicletta calcano le strade Murgiane si realizza una simbiosi più unica che rara tra un mezzo espressione massima di libertà e di eco-compatibilità e un territorio desideroso di farsi scoprire con la dolcezza della mobilità lenta. Questo è un aspetto che emerge, per esempio, tutte le volte che ci troviamo a scrivere di manifestazioni ciclistiche agonistiche sull’Alta Murgia: olfatto, tatto, vista e udito vanno in visibilio a ogni colpo di pedale sulle nostre colline. Ma cosa accadrebbe se a questo già perfetto quadretto si aggiungesse l’ultimo dei cinque sensi? Eh già, proviamo ad accostarci anche il gusto (con la nostra cucina) e allora è apoteosi. É un po’ quello che proverà a fare questa domenica l’Avis Bike Ruvo, che ha messo in calendario la terza edizione della Cicloturistica del Cardoncello.

In seno alle attività della più ampia sagra del Fungo Cardoncello, che come ogni autunno anima a rotazione le principali città murgiane, l’Avis Bike Ruvo unirà il piacere delle pedalate a quello della degustazione. Un percorso accessibile a tutti, di circa 60 km sulle colline più affascinanti dell’Alta Murgia, sarà infatti impreziosito con una degustazione a metà percorso in agro di Corato e una finale a Ruvo. Il costo di iscrizione, compreso di pacco gara, è di 10,00 € (avisbikeruvo@gmail.com) e il ritrovo sarà domenica alle ore 7:00 in piazza Matteotti. La manifestazione segue le regole della Federazione Ciclistica Italiana, sotto la cui egida è organizzata, ricevendone anche la copertura assicurativa. Non si tratta dunque di un evento agonistico con una classifica finale, ma una passeggiata in sicurezza con l’assistenza e la scorta costante dal primo all’ultimo km. Per la Cicloturistica del Cardoncello è disponibile anche la possibilità di prenotare l’utilizzo di biciclette con pedalata elettricamente assistita (E-bike) per garantire il divertimento anche ai meno allenati.

«Continua la collaborazione tra Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia e AVIS BIKE RUVO, infatti anche quest’anno la nostra associazione è lieta di organizzare la terza edizione della ciclotutistica su strada denominata “SULLE STRADE DEL FUNGO CARDONCELLO“ – spiega entusiasta il presidente Giacomo Brucoli – Il percorso della Cicloturistica del Cardoncello riprende quello classico nella nostra splendida Murgia, ma con una variazione per un ristoro intermedio alla masseria Torre Sansanello, per poi riprendere verso Ruvo per la degustazione offerta da bar ZANZIBAR pasticceria e CAMPER CLUB RUVO e premiazioni finali. Il direttivo ringrazia tutti gli sponsor e gli amici che stanno sostenendo la manifestazione».

«Vi aspettiamo numerosi domenica 11 novembre 2018, per la Cicloturistica del Cardoncello “Sulle strade del Fungo Cardoncello” – gli fa eco il vice presidente Stefano Rutigliani – l’unica manifestazione ufficiale come da programma della Proloco Ruvo di Puglia approvata e riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana. Attenzione, dunque, alle imitazioni».