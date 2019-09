È tutt’ora l’unica manifestazione che porta la bellezza delle due ruote nel centro della città, ricordando i fasti del Giro di Puglia e del Giro d’Italia Dilettanti. Sicuramente sorriderà da lassù il prof. Luciano Tandoi nel vedere che domani pomeriggio, domenica 8 settembre, il cuore della città tornerà protagonista per i più piccolini grazie alla settima edizione del Trofeo Festalfa, prova unica di campionato provinciale per le categorie giovanissimi (7 – 12 anni). Organizzata dalla Quarat Bike con la collaborazione di Mimmo del Vecchio (vice presidente FCI Bari-BAT) e di tutti gli amanti coratini del ciclismo, sarà parte integrante della rassegna Festalfa Meeting della Parrocchia San Domenico, che come da ultratrentennale tradizione dà il via alla ripresa delle attività dopo l’estate. Si correrà sul classico circuito di 650 metri tra Piazza V. Emanuele, Via San Domenico, via A. Moro.

Lo spettacolo del ciclismo giovanile è pronto per prendersi (per un giorno) gli spazi del centro cittadino e attirare su di sé l’attenzione e gli applausi degli appassionati come avveniva decenni fa grazie al 7° Trofeo Festalfa. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno sarà nuovamente la Quarat Bike del presidente Gaetano Nesta ad organizzare l’evento, raccogliendo il testimone del Team Eurobike. Nulla sarà lasciato al caso grazie al cospicuo dipiego di uomini per il presidio del percorso, completamente blindato grazie alla collaborazione della Polizia Locale e di Misericordia e Ali del Soccorso.

L’appuntamento per il Trofeo Festalfa numero 7 è fissato nel primo pomeriggio di domenica 8 settembre (raduno ore 16:00 e prima partenza alle ore 17:30 per un totale di sette gare) e ad aprire le danze sarà la gara promozionale riservata ai bambini di 6 anni (categoria G0). A seguire tutte le altre sul tradizionale tracciato di 650 metri disegnato in senso antiorario tra Piazza Vittorio Emanuele, via Aldo Moro, via Pier Capponi, via San Domenico, su quali come da ordinanza dirigenziale sarà vietata la sosta veicolare (con rimozione forzata).

Il Trofeo Festalfa, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica ASD Quarat Bike, sta ricevendo adesioni da parte di ciclisti, per la categoria giovanissimi (età compresa tra i 7 e i 12 anni), provenienti non solo da Corato e dalla Puglia, ma anche dalle regioni di Centro e Sud Italia.

«Non ci aspettavamo tutto questo seguito per la settima edizione della nostra gara ciclistica – commenta il presidente di Quarat Bike, Gaetano Nesta – Ciò non fa che riempirci d’orgoglio, visto che alla manifestazione parteciperanno anche società sportive provenienti da Centro e Sud Italia. Ciò significa che il nostro territorio è valido attrattore non soltanto per le sue bellezze intrinseche ma anche per gli eventi che riesce ad organizzare, contribuendo così a far girare l’economia della nostra città».

Attenzione ai divieti – tutte le zone interdette al traffico e alla sosta per il Trofeo Festalfa

Al fine di garantire la sicurezza sia degli atleti, degli spettatori che dei residenti, per l’accesso alle proprietà private, la viabilità cittadina subirà delle variazioni, con alcune strade chiuse al traffico veicolare.

In particolare, l’istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 14:00 alle 21:00 del 8 settembre 2019, interesserà piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 47 al civico 60; piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 32 al civico 46; piazza Vittorio Emanuele corsia centrale; via Aldo Moro nel tratto stradale compreso da Piazza V. Emanuele a via San Felice; via San Domenico nel tratto stradale compreso tra via San Felice a Piazza Vittorio Emanuele; via San Felice nel tratto stradale compreso da via San Domenico a via Aldo Moro.

L’istituzione temporanea del divieto di transito, dalle ore 14:00 alle ore 21:00 del 8 settembre 2019, interesserà le seguenti vie: via Monte Vodige nel tratto stradale compreso da Piazza Mentana a via XXIV Maggio; via Cirillo nel tratto stradale compreso da via XXIV Maggio a via Aldo Moro; via XXIV Maggio nel tratto stradale compreso da via Aretino a Piazza Vittorio Emanuele; via Aldo Moro nell’ulteriore tratto compreso tra via Bonzetti e via San Felice, via Raffaello nel tratto compreso tra Piazza Buonarroti e via Aldo Moro; via Tiziano nel tratto compreso tra Piazza Buonarroti e via Aldo Moro; via Pergolesi nel tratto compreso tra Piazza Savoia e via Aldo Moro; via Petrella nel tratto compreso tra Piazza Savoia e via Aldo Moro; Corso Cavour nel tratto compreso tra via Duomo e via Aldo Moro.

L’istituzione temporanea del divieto di sosta, dalle ore 14:00 alle ore 21:00 del 8 settembre 2019, in Piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 1 al civico 31 escluso mezzi autorizzati necessari per l’organizzazione della gara (società, atleti, giudici, allestimento, etc.) purché muniti di apposito pass esposto sul cruscotto del veicolo.