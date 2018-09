Dimissioni Mazzilli, i commenti e le diverse verità

In seguito alle dimissioni del sindaco Mazzilli numerose sono state le reazioni di singoli cittadini, assessori, consiglieri comunali ed ex politici locali. Su Facebook non sono mancati i post di solidarietà così come quelli di critica.

A poche ore dalle dimissioni, il consigliere comunale Pasquale Pomodoro di Noi con l’Italia, citato da Mazzilli durante la conferenza stampa di giovedì scorso, ha precisato le sue parole pronunciate durante l’ultimo consiglio comunale con un post su facebook:

“Io nell’ultimo Consiglio Comunale avevo detto, e ricordo benissimo, avevo detto: Signor Sindaco, si dia una regolata: lei non è capace di regolarsi, non è capace. E se non ha queste qualità non può fare il sindaco. Può essere la persona che sa tutto, dove, quando e come, ma non può fare il sindaco. Questo è quanto ho affermato nella seduta di Consiglio Comunale del 4 Settembre 2018. Lei non può fare il Sindaco, non è capace di farlo, e non l’ha mai fatto: questo quanto attribuitomi dal Sindaco nelle conferenza stampa”.

Precisazioni che non hanno trovato risposta da parte di Mazzilli che, al termine della lettura delle sue dimissioni, ha assicurato il suo impegno fattivo nei successivi 20 giorni, gli ultimi del suo incarico, rimandando ai cittadini la decisione di individuare “carnefice e vittima” di un “omicidio politico”, a suo dire, che l’ha condotto verso le dimissioni e quindi la conclusione anticipata del mandato.

La verità è da più parti richiesta, in primis dalle forze di opposizione ma anche dal partito dell’UDC che sino all’ultimo momento ha appoggiato l’amministrazione Mazzilli. Si sa che non esiste in questi casi una sola verità ma tante verità, che stanno pian piano emergendo in questi giorni. Due di queste potrebbero essere racchiuse negli altrettanti post pubblicati ieri da un ex consigliere comunale e un ex collega sindaco.

Queste le parole dell’ex consigliere comunale Antonio Longo: “Il Sindaco si è dimesso. I media scatenati e in gara per dare ai cittadini, per primi, le vere motivazioni di una crisi incomprensibile che ha caratterizzato questa amministrazione sin dai suoi primi passi. È vero, Mazzilli è fortemente voluto a ricoprire la carica di sindaco da Gino Perrone. È vero, Mazzilli è sicuramente un buon tecnico, avendo oltretutto ricoperto l’incarico di Assessore alle Finanze per lungo tempo. È altresì vero che non ha un bacino di voti personali e che la creazione della lista civica da lui stesso capeggiata è solo uno strumento elettorale che certo contribuisce alla sua elezione. Ma è altresì vero che il condizionamento su tutte le scelte che dovrà adottare è stato perentorio e Massimo sa benissimo che non era assolutamente libero di inserire nella sua lista chiunque non avesse avuto il placet di Perrone. Da subito il suo sentirsi “tecnico” e non “politico” crea solchi via via diventati più profondi. Avvicendamenti assessorili e tirate di giacca caratterizzano un’amministrazione della cosa pubblica che si presenta fortemente conflittuale. Ho sempre detto di non essere un politico dice Massimo. Continua affermando che la crisi si è consumata nelle segreterie politiche. Ma questa è la politica. Dove si dovrebbe discutere di amministrazione pubblica e di decisioni più o meno urgenti? Riconosco, a titolo personale, un rapporto chiamiamolo “corretto” con il nostro Sindaco. Però mi sento in dovere di dirgli: Massimo ma di cosa ti meravigli? Ma di quale amicizia parli? Ma davvero ti abbracciavi con gente che non ha esitato un attimo a estromettere da quella specie di partito amici di vecchissima data? Io non capisco la tua commozione. Sei un professionista affermato. Il medico di famiglia non ti ha prescritto di continuare a rimanere in carica e allora perché hai atteso di essere defenestrato in malo modo? Manda via questo, manda via quello, manda via tutti, mandiamo via il Sindaco. C’è qualcun altro da mandar via? È finita l’epurazione? Viva l’amicizia, viva la sincerità viva l’onore!”.

Infine, una testimonianza di amicizia proveniente da fuori i confini di Corato e da una persona di diversa appartenenza politica, ovvero l’ex sindaca di Molfetta, Paola Natalicchio.

“Massimo Mazzilli è un amico. È diventato un amico dopo ore e ore di riunioni insieme sull’emergenza rifiuti, pomeriggi di lavoro, finanche un capodanno con la neve alta mezzo metro, i presidi davanti ai nostri ospedali e le battaglie comuni in Conferenza sindaci della Asl per difendere la sanità pubblica del nord barese. Ama la sua Corato. Pazzamente. Ha messo da parte uno studio professionale importante per fare il mestiere più bello del mondo, servire il suo comune e la sua comunità, con una dedizione che ho sempre ammirato, ma soprattutto grinta, trasparenza e pulizia. Quando giravamo insieme, nelle riunioni, ci prendevano un po’ in giro. Io vendoliana convinta e un po’ giacobina, lui uomo di un centrodestra illuminato e operoso, onesto e “di servizio”. Qualcosa che in natura quasi non esiste. La reazione di tutti era sempre la stessa: “che ci fate insieme voi due”? Non so cosa sia successo a Corato. Non ho ancora chiamato Massimo. So il dolore che si prova a scrivere una lettera di dimissioni in cui si lascia un incarico così sacro. So, purtroppo so con certezza, che i cittadini non sempre capiscono e rispettano una scelta del genere. La macchina invisibile delle manipolazioni politiche che spesso si compiono dietro un sindaco si svolge nell’ombra e quella, purtroppo, è la sua forza. Leggere questa notizia di Massimo riapre ferite antiche anche per me. Era uno dei migliori, dei migliori sindaci di Puglia. E – checchè se ne sia detto, soprattutto della sua relazione con il senatore Perrone detto “Topolino” – non aveva padroni. Su questo non ho dubbi, avendolo visto al lavoro nelle riunioni a porte chiuse. Sbatteva i pugni per la sua Corato e basta. Per il territorio e basta. Questo hanno visto i miei occhi. Senza mai perdere due cose: la voglia e il sorriso. Una volta litigammo, parecchio. In difesa dei nostri ospedali. Fece il primo passo per ricomporre le cose e mi scrisse: “Cara mia, pensiamo alle cose belle e ai nostri cari, che il resto si gestisce”. Era un patrimonio, Massimo Mazzilli, per Corato e per tutti noi. Grazie sindaco per la strada fatta insieme. E ti auguro buona strada ancora, di cuore. In questo Paese strappato, in mano ai bulli, agli sgherri e ai bravi dei Promessi Sposi. Ciao sindaco, sono con te.