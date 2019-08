Dieci anni di libri nel Borgo antico di Bisceglie

Libri nel Borgo Antico compie 10 anni: sarà “l’edizione dei record” l’ha definita ieri mattina il presidente dell’Associazione Borgo Antico Francesco Dente, in conferenza stampa alla Presidenza della Giunta Regionale.

I numeri della Decima edizione: oltre 160 autori, che nei tre giorni della manifestazione saranno ospitati nelle 7 piazze del centro storico. Ben 83 sono le case editrici, di cui 26 pugliesi saranno ospitate gratuitamente nei locali del centro storico messi a disposizione dell’Associazione nell’ambito del Borgo degli Editori, che darà la possibilità alle case editrici locali di esporre e vendere i propri libri. Anche quest’anno, oltre 400 volontari supporteranno la grande macchina organizzativa di Libri Nel Borgo Antico. Torna anche lo ScambiaLibro, “iniziativa -si legge nel comunicato dell’Organizzazione- che è diventata ormai tratto caratterizzante della manifestazione, con ben 2.500 libri in libero scambio che passeranno di mano di lettore in lettore, mettendo così in circolo la cultura e favorendo la scoperta di nuovi libri e di nuove storie”.

Presenti alla conferenza anche Alessandra Di Pierro, portavoce dell’Associazione Borgo Antico, Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, Aldo Patruno, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

“Nei suoi primi 10 anni di vita, la rassegna letteraria biscegliese è cresciuta in maniera costante -ha detto Alessandra Di Pierro. L’obiettivo ambizioso di quest’anno è superare le 1.500 copie di libri venduti nei tre giorni della manifestazione. Un obiettivo in linea con la programmazione regionale, che Libri nel Borgo Antico vuole sostenere concretamente affinché la Puglia possa salire nelle statistiche nazionali per la vendita di libri”.