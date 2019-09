Da Ruvo a Terlizzi a piedi sulla Via Francigena

Il Comitato della Via Francigena del Sud riprende con l’Associazione “Eco e Vita” il suo cammino dei Santuari domani mattina 8 settembre. Si percorreranno a piedi 2 ore e mezza sul tratto Francigeno Ruvo–Terlizzi partendo dal Santuario di Madonna delle Grazie di Ruvo per giungere alla Chiesa rurale di Cesano, santuario della Madonna di Cesano. Con visita e momento di ristoro.

“Il cammino dei Santuari -spiega la Presidente prof.ssa Adele Mintrone- ha l’intento di mettere in rete antiche chiese poco conosciute ma ricche di bellezza e interesse storico che si trovano sulla Via Francigena. Allo stesso tempo si vuole far conoscere ai cittadini il tratto francigeno che attraversa le nostre città da Canosa a Corato -Ruvo – Terlizzi cercando di fare chiarezza sul fatto che la Via Francigena è composta da via Traiana e tratturelli.

La Via Francigena è stata definita dalla Comunità europea “itinerario culturale” perché unisce -dal Nord della Francia sino all’Italia- le antiche vie, oggi spezzettate da autostrade, strade asfaltate, edifici, che venivano percorse da vescovi, pellegrini, e non solo, dato che erano le uniche vie che collegavano il Nord col Sud per giungere in Oriente. Per cui su fonti storiche e culturali si traccia la via Francigena ed essa viene strutturata considerando i beni e i siti di interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e religioso che si trovano sul percorso.

In Puglia da Canosa sino a Brindisi la Via Francigena è l’antica via dell’Imperatore Traiano, è l’Appia-Traiana e tratturelli.

Per cui, oggi, estrapolare la via Traiana dalla via Francigena significa svuotare l’itinerario francigeno del suo valore storico-culturale. Questa è la visione oramai chiara anche per la Fondazione Archeologica Canosina con cui il Comitato è in Rete”.

Domenica 8 settembre riprendiamo zaino e scarpe comode per giungere a piedi al Santuario di Santa Maria di Cesano. Ore 9.30 Partenza da Ruvo dal piazzale della Chiesa della Madonna delle Grazie, e alle ore 11.30 l’arrivo al Santuario rurale di Santa Maria di Cesano che sembra esser stata ricostruita da un misterioso benefattore, secondo documenti del 1055, con l’intento di restituire l’antica chiesa alla comunità di Cesano.