Corsi di formazione gratuiti all’Oasi Nazareth di Corato

La Fondazione Oasi Nazareth-Centro di Formazione, organismo di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia, organizza corsi di formazione gratuiti con il programma Garanzia Giovani.

200 ore informatica nuova Ecdl Full Standard; 200 ore inglese turistico plus; 200 ore corso base di potatura e innesto; 200 ore corso wedding planner e organizzatore di cerimonie di charme.

I corsi si terranno nella sede del Centro di Formazione, Strada Esterna Tratturo Barletta Grumo, 29/b, affidati a docenti esperti e, per ciascun corso, i giovani riceveranno un attestato di frequenza.

In più, con Fondazione Oasi, Test Center AICA, per i partecipanti al corso di informatica sarà possibile sostenere l’esame ECDL in maniera totalmente gratuita.

Iscriversi ai corsi è semplicissimo. I giovani tra i 15 e i 29 anni possono registrarsi sul portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.it/), cliccare sul banner Garanzia Giovani e compilare il modulo on line.

Fondazione Oasi è Youth Corner di Garanzia Giovani, e avrà premura di prendere in carico i neet e procedere con le misure di orientamento e formazione.

Per informazioni: Youth Corner Fondazione Oasi Nazareth Centro di Formazione – Strada Esterna Tratturo Barletta, 29/b – Tel. 080.898.0670 – email: segreteria.formazione@fondazioneoasi.com – su facebook alla pagina Fondazione Oasi Nazareth Centro di Formazione.