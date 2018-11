Contemporary Artec, incontro sperimentale fra passato e tecnologia

Una due giorni dedicata alla fusione fra arte e tecnologia con una rivisitazione, in chiave moderna e innovativa, di spazi di rilevanza storico-culturale inaccessibili, tornati fruibili grazie alla mostra didattica di “Contemporary Artec”, allestita il 30 e 31 ottobre presso i locali sotterranei di Vico I Lops (Piazza Cavallotti).

Realtà immersive e materie STEM, ovvero Scienza, Tecnologia, Ingegneria (dall’inglese Engineering) e Matematica le protagoniste del progetto di “Contemporary Artec”, nato da un’idea dell’associazione “If In Apulia”, vincitrice del bando indetto dall’Agenzia Nazionale per i Giovani – che si occupa della gestione in Italia del capitolo Gioventù del programma Europeo Erasmus+ – dal titolo “Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!”.

Con il supporto del Comune di Corato, questo team di giovani ingegneri, artisti, fisici, designers, scenografi e informatici, ispirati dalla volontà di cambiare il modo di vivere l’arte, la cultura e il territorio, ha dato vita all’evento dedicato all’arte e alle tecnologie attraverso installazioni interattive, come risultato finale di un processo didattico, durato circa quattro mesi, che ha coinvolto giovani under 35, che hanno condiviso le loro competenze presso il Corato Open Space. «Ringraziamo l’amministrazione uscente per il supporto datoci, permettendoci di condividere un’ideale comune e investire e trasmettere le nostre competenze e professionalità nel territorio in cui siamo nati e cresciuti» – dichiara il gruppo che ha lavorato all’intero progetto, dall’ideazione, cura, coordinamento, progettazione e realizzazione opere: Pier Alfeo, Miriam Avella, Valentina Caprara, Piero De Palma, Dario D’Introno, Domenico D’Introno, Roberto D’Introno, Grazia Lobascio, Mirko Petrone, Fabrizio Riccardi e Alessandro Vangi.

Al loro fianco anche i ragazzi del Corato Open Space Andrea Cannillo, Massimo Malcangi, Giuseppe Daniele Mazzilli, Ester Pedone, Francesco Resta e Federica Scarpa che hanno aiutato nel servizio d’ordine accompagnando ed illustrando le installazioni a tutti i visitatori.

«È stato importante per noi anche il supporto e l’aiuto durante tutta la fase di preparazione da parte di Pasquale Abbattista, Rebecca Arbore, Fabio Cancellaro, Dorotea De Feo, Pasquale Gadaleta, Gianna Giannotti, Alessandro Ieva, Maria Martire, Lualdo Miscioscia, Mara Monopoli, Manuel Nichilo, Vincenzo Schittulli, Pierfederica Verdegliglio».

Così, la Contemporary Artec, si è presentata come un coinvolgente percorso, guidato e spiegato dai membri del team, in un suggestivo luogo storico della città rimasto come sospeso nel tempo e fatto rivivere, in un incontro fra l’incantevole architettura dei sotterranei e la forza dei linguaggi della contemporaneità, fra programmazione ed elettronica, processi matematici e fisici, creando installazioni interattive e simulazioni immersive.

A catturare curiosità e sorpresa, cui è seguito un appassionato interesse verso la progettazione e i meccanismi che hanno reso possibili le installazioni, come una richiesta di svelamento del trucco dietro un gioco di prestigio, i giochi di luce e colore che seguivano i movimenti dei visitatori stessi, catturati da un sensore, processati e proiettati su un velo in cellophane e una elaborazione dei movimenti con videomapping e l’aggiunta di effetti sonori integrati.

Notevole entusiasmo per la postazione sperimentale per degli originali selfie che, attraverso un software scritto in Processing, ha visto trasformare un semplice scatto fotografico in un ritratto pittorico digitale stampato in tempo reale, donando un piacevole ricordo dell’evento ai visitatori.

Ipnotico ed incantevole il gioco di fasci di laser rossi – assolutamente non dannosi per la vista – rifratti su una serie di specchi, all’interno della cupola di un antico forno in pietra il cui passato storico ha trovato un dialogo armonico con la tecnologia non invasiva. Suggestivo il gioco di luci e ombre, reso soffuso dall’utilizzo di una macchina del fumo, nell’installazione realizzata con oggetti e materiali già presenti nel luogo ospitante, un modo per far rivivere echi del passato in un’atmosfera onirica e affascinante.

Multidisciplinarietà, cooperazione, interazione ed attiva partecipazione le parole chiave di questo esperimento riuscitissimo e ben accolto dall’interesse dei visitatori. “If In Apulia” si pone ora l’obiettivo di continuare a sostenere il team di Contemporary Artec e poter dare origine, entro il 2019, ad un progetto più esteso e multiforme di questa forma embrionale, sperimentale e didattica, alla scoperta di altri luoghi della città rimasti inaccessibili da far rivivere attraverso questa innovativa tipologia di percorso culturale.