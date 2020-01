Consigli di moda: orologio Daniel Wellington, quale modello scegliere?

Il marchio Daniel Wellington è ormai famoso in tutto il mondo. Merito dei suoi orologi dallo stile inconfondibile e dai materiali di alta qualità. Non tutti, però, conoscono la storia di questo marchio che nel giro di pochi anni è stato in grado di ritagliarsi un posto importante nel mondo della moda e degli accessori importanti.

Il brand è nato pochi anni fa grazie all’intuizione del fondatore Filip Tysander che, durante un viaggio nelle Isole Britanniche, durante il quale incontrò un uomo di grande classe che lo affascinò immediatamente per il suo stile, decise di dare vita ad un marchio che riproponesse lo stile ed il nome di quell’uomo: Daniel Wellington.

Il design degli orologi è da sempre studiato nei minimi dettagli e riporta fedelmente lo stile di Daniel Wellington. Questo indossava orologi con cinturini NATO (quelli in stoffa telata) e da lì nacque l’idea di produrre orologi con cinturini NATO introducendo nuove combinazioni di colori.

Questi prodotti, come l’ultimo modello di orologio Daniel Wellington, hanno uno stile minimal, sono leggeri e si abbinano sia con cinturini NATO che con cinturini in cuoio.

I modelli più amati:

Daniel Wellington Classic DW00100020

Uno dei prodotti più amati è il Daniel Wellington DW00100020 della collezione Classic. Un orologio Solo Tempo che presenta una cassa in acciaio da 40 millimetri, il vetro minerale ed il cinturino in pelle nera. Un orologio adatto ad uno stile casual ma anche ad un uomo alla ricerca dell’accessorio perfetto per una serata elegante. Un orologio con movimento al Quarzo che presenta la cassa bianca ed il quadrante di colore silver per un contrasto di colori a dir poco perfetto.

Daniel Wellington Classic DW00100161

Per il gentil sesso il marchio Daniel Wellington ha da sempre sfornato prodotti innovativi e di stile. Come, ad esempio, il modello DW00100161 appartenente alla categoria Classic. Si tratta di un orologio solo tempo molto fine ed elegante grazie all’acciaio color oro ed al nero della cassa che lo rende perfetto per un outfit elegante ed impegnativo. L’orologio è molto sottile, appena 32 millimetri la cassa, ed il bracciale in acciaio è perfetto per ogni occasione.

Daniel Wellington Cornwall DW00100259

Altro orologio molto amato ed ambito, sempre per il gentil sesso, è il Daniel Wellington della Collezione Cornwall DW00100259. Questo prodotto, oltre al classico stile della casa, rotonda come sempre, presenta un cinturino in nylon a fasce colorate. La cassa è color oro mentre l’interno è bianco, per un ottimo contrasto di colori e cromature. Un orologio irresistibile capace di arricchire lo stile ed esaltare la femminilità e l’eleganza della donna che lo indossa.

Questi orologi hanno saputo, dunque, conquistare il cuore di numerosi appassionati che hanno deciso di sposare lo stile inconfondibile Daniel Wellington. Col tempo, poi, il marchio svedese ha ampliato le fantasie e i tessuti che compongono i cinturini. Con una grande attenzione all’utilizzo dei social che ha consentito di far conoscere tutti i modelli di orologio Daniel Wellington ad un mercato sempre più ampio.