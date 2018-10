Con Intercultura tante opportunità per studiare all’estero

Se ne parlerà in un incontro, sabato 27 ottobre, alle 18.30, nella sede dell'associazione Francesco Ludovico Tedone in via Piero Vannucci 67 a Corato

Sabato 27 ottobre, alle ore 18:30, la sede dell’Associazione Francesco Ludovico Tedone, in via Piero Vannucci 67, ospiterà i volontari di Intercultura per presentare il progetto e le novità di AFS e rispondere ad ogni dubbio e domanda riguardo le borse di studio per l’estero.

«Si tratta di un incontro cittadino per far conoscere Intercultura, saranno presenti i volontari del centro locale di Trani, i ragazzi arrivati da poco, tra cui Rebecca che è ospitata a Corato, le famiglie che hanno ospitato ma anche quelle che hanno dato la possibilità ai propri figli di partire – fa sapere Tiziana Tedone, vice presidente dell’Associazione Francesco Ludovico Tedone – e ci saranno anche i ragazzi che hanno concluso la loro esperienza all’estero e che quindi parleranno di quello che hanno vissuto».

«Intercultura è a noi molto vicina – continua Tiziana – in quanto grazie ad essa, Francesco (il fratello, scomparso nel tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016, ndr) ha passato un anno in Giappone, Paese da lui amato. Per lui è stata un’esperienza indescrivibile, mettendosi alla prova quotidianamente con la lingua e una cultura totalmente differente, è riuscito infine a integrarsi e a sentirsi a casa, a crescere e a maturare. Crediamo quindi di dare pieno appoggio ad un’associazione quale Intercultura poiché dà la possibilità ai ragazzi di guardare oltre i propri “spazi”, di responsabilizzarsi, e di convivere con una cultura diversa dalla propria.

Intercultura è una parte solida e fondamentale del ponte che la nostra Associazione sta cercando di costruire – conclude Tiziana – Giorno dopo giorno, sempre più persone stanno percorrendo questo ponte, in lungo e in largo per tutto il mondo».

Sono oltre 2mila gli studenti che compiono i propri studi all’estero grazie ai progetti di Intercultura, 1.500 le borse di studio, più di 60 le destinazioni nei cinque continenti, e oltre 4mila volontari in Italia, e 200mila nel mondo.

L’incontro di sabato, aperto a tutti, in particolare è rivolto ai giovani tra i 15 e i 17 anni interessati a frequentare all’estero un anno scolastico o un periodo di studi più breve, in uno dei 65 Paesi del mondo, con la possibilità di usufruire di centinaia di borse di studio.

All’incontro parteciperà anche Rebecca, la ragazza ghanese attualmente ospitata in Italia per uno scambio annuale.