Commissario Prefettizio, sarà la dr.ssa Rossana Riflesso

Il viceprefetto dr.ssa Rossana Riflesso è il Commissario Prefettizio che, da oggi fino alle prossime elezioni, amministrerà la città di Corato.

Da febbraio 2017 vicario presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani e dirigente reggente dell’Area II del Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali, la dr.ssa Rossana Riflesso è nata a Bari ed è laureata in Giurisprudenza.

Entrata in carriera nel 1990, la dr.ssa Rossana Riflesso ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali all’interno di Prefetture e Commissariati e tra le attività espletate si ricordano quelle di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dei Comuni di Turi e Bitetto, di Sub Commissario dell’Amministrazione provinciale di Bari e di alcuni Comuni pugliesi (Conversano, Noci, Altamura, Barletta, Trani, Gravina in Puglia, Adelfia, Molfetta, Turi), di Presidente e Componente di Sottocommissione e Commissioni elettorali circondariali, nonchè componente di varie Commissioni per lo scarico di atti d’Archivio e di vari Gruppi di studio e lavoro.

Nella giornata di oggi la dr.ssa Rossana Riflesso come Commissario Prefettizio sarà accolta nel Palazzo di Città dall’ex sindaco Massimo Mazzilli.