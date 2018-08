Comincia “Sogni nelle Notti di mezza Estate”

Comincia sabato 4 agosto la XIV edizione di “Sogni nelle Notti di mezza Estate, manifestazione promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte che si concluderà l’11 settembre.

Il programma di “Sogni nelle Notti di mezza Estate” prevede numerose iniziative tra cui pranzi a bordo di un peschereccio, cene al chiaro di luna, degustazioni, musica dal vivo e visite guidate nei comuni di Andria, Trani, Bisceglie, Corato, Canosa di P., Minervino M.

Il primo evento si terrà a Corato con una “Cena in bianco” nel Casale “Torre San Magno”: la parola d’ordine è “purezza”, il bianco come colore a rappresentarla, non a caso mise en place e dress code saranno rigorosamente in un candido bianco.

“Un appuntamento agostano che via via si è consolidato divenendo un punto di riferimento per il territorio ed un arricchimento nel programma degli eventi proposto dai diversi comuni della Strada – ha dichiarato il Presidente della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, Nunzio Liso. Questa edizione di “Sogni nelle Notti di mezza Estate” si arricchisce ulteriormente con la 3^ edizione del Concorso fotografico “Scatti d’Olio” che offre la possibilità ad appassionati di fotografia di concorrere con scatti che ritraggono l’ulivo, i suoi frutti, l’oro verde ed i suoi utilizzi gastronomici, oltre alle bellezze delle città di Andria, Trani, Corato, Bisceglie, Canosa di P., Minervino Murge, facenti parte della Strada, e di tutta la nostra splendida regione Puglia.”

Dopo la “Festa dell’Olio a Bisceglie (9 agosto), la manifestazione torna a Corato martedì 14 con la cena “Aspettando Ferragosto con i Blue Sugar”: musiche e canzoni di Zucchero Fornaciari interpretate da una band di successo durante una “Cena sotto le Stelle” alla Masseria Torre di Nebbia, sita nel cuore della Murgia coratina.

Per gli altri appuntamenti in programma nelle altre città coinvolte dalla manifestazione è possibile consultare la pagina Facebook della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.