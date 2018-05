Buona la prima per “Mamma come mi diverto”

Un grande successo per “Mamma come mi diverto”, l’evento ideato e realizzato dall’Unità Operativa Complessa di Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale Umberto I di Corato, in collaborazione con l’ADISCO, Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, sezione territoriale di Corato, tenutosi ieri, sabato 12 Maggio, presso il reparto.

La giornata ha visto un susseguirsi di attività e grande è stato l’impegno di tutta l’equipe, egregiamente coordinata dal Dott. Lucio Nichilo e dalla Dott.ssa Di Bari.

Un vero e proprio open-day, nel quale il reparto di Ostetricia-Ginecologia dell’Umberto I ha aperto le sue porte, dedicando la sua attenzione alla figura della donna, intesa non solo come madre, ma come essere speciale.

La giornata ha coinvolto, in mattinata, mamme in attesa dei loro figli, mentre nel pomeriggio, neomamme che, con i loro piccoli, hanno ritirato l’attestato dell’ADISCO, per la donazione del sangue del cordone ombelicale.

La mattinata ha avuto inizio con una conferenza di presentazione dell’evento, nella quale ha avuto anche luogo la presentata e la distribuzione, in forma cartacea, della Carta dei Servizi, un vero e proprio documento di comunicazione tra il reparto di Ostetricia-Ginecologia e il cittadino, già pubblicata on-line, sul sito della ASL Bari, lo scorso 3 aprile.

“Lo scopo – ha spiegato il dott. Rossi, relatore, insieme al dott. Marolla e alle ostetriche Arianna Josca e Marianna Catino – è stato quello di fornire indicazioni relativamente ai servizi erogati, alle modalità di accesso alle prestazioni, ai riferimenti logistici e al personale dell’Unità Operativa Complessa di Ostericia-Ginecologia.

L’impegno è stato quello di promuovere e salvaguardare la salute della donna, fulcro della società moderna, nelle diverse età, dall’adolescenza, all’età fertile, sino al climaterio. Tanti sono i servizi offerti dal nostro reparto, che non tutti conoscono; la carta dei servizi offre proprio questo, la possibilità di acquisire conoscenze riguardo tutte le attività mediche che si svolgono qui da noi”.

Inoltre il dott. Rossi ha sottolineato l’importanza del parto, “esso resta uno degli eventi più umani e naturali al mondo ed è nostro merito cercare di garantire la salute fisica e psichica della madre e del nascituro, incentivando sicuramente la relazione tra il personale e la donna, per far si che le donne possano sentirsi come in famiglia e tornare felici e sorridenti, stringendo tra le braccia il loro amato bambino”.

A seguire le ostetriche Arianna Josca e Marianna Catino hanno presentato la grande novità del reparto, lo sportello “Un’Ostetrica per Amica”, un nuovo spazio gratuito, dedicato alle donne di tutte le età, nel quale le ostetriche di questo ospedale, metteranno a disposizione le loro conoscenze personalizzate, relative a differenti temi, dell’adolescenza, della gravidanza, dell’allattamento e della menopausa. La nuova realtà, inaugurata ieri, sarà attiva già dal prossimo sabato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, previa prenotazione.

“Lo sportello – ha spiegato l’ostetrica Josca – è un punto di ascolto nel quale le donne saranno libere di esprimere i propri bisogni e le proprie scelte, trovando rispetto, accoglienza e solidarietà”.

“L’intento – ha aggiunto l’ostetrica Catino – è quello di creare un rapporto di amicizia tra l’ostetrica e la donna, con la quale, quest’ultima, può mettersi a nudo confidandosi e confrontandosi. Ci sono temi dei quali è difficile discutere anche con il proprio ginecologo di fiducia, per paura, timore o vergogna. L’ostetrica invece diventa una figura amica con la quale creare un rapporto confidenziale”.

La conferenza è proseguita con la mostra di alcune slide, commentate dal dott. Marolla che mostravano le funzioni motorie e sensoriali del feto durante la gestazione.

Parallelamente, ci sono state lezioni di pilates e yoga per donne in gravidanza, eseguite rispettivamente dai maestri Annamaria Zaza della Scuola “Arte e Balletto” e Saverio Falco della scuola Iyengar Yoga Shanti di Molfetta e dell’Associazione “Il Germoglio” di Corato.

Inoltre l’operatrice Valentina Scimonelli, ha esercitato la sua opera di massaggio drenaggio bioenergetico e di riflessologia plantare, sia per le donne in gravidanza che per i piccoli nati.

La giornata è stata allietata anche dalla partecipazione dell’Associazione “Nati Per Leggere” di Corato che, sia la mattina che nel pomeriggio, ha dedicato uno spazio a letture condivise con mamme e bambini.

Mentre in “Io e te: un’impronta d’amore”, mamme e bambini hanno potuto dedicarsi all’arte, guidati dalla bravissima artista Nica Cialdella, che ha esposto anche le sue splendide opere.

Nel pomeriggio, l’evento è proseguito con la premiazione da parte dell’ADISCO alle mamme donatrici di sangue del cordone ombelicale. La hall del reparto di Ostetricia-Ginecologia si è colorata di amore. Presente anche il sindaco Mazzilli, che ha voluto sottolineare la presenza dell’Umberto I tra i sedici ospedali virtuosi della zona.

Il dott. Nichilo, responsabile del reparto, ha evidenziato, l’impegno mostrato da tutta l’equipe medica e di tutto il personale ausiliario per la realizzazione dell’intera manifestazione: “Nel 2017, nel nostro reparto, sono nati ben 964 bambini di cui 240 mamme hanno deciso di donare il sangue del cordone ombelicale. Non possiamo non essere orgogliosi di questi ottimi risultati raggiunti”.

“Voi siete il nostro regalo più grande” – ha sottolineato la presidente dell’ADISCO, la dott.ssa Nunzia Bevilacqua, rivolgendosi alle mamme e ai bambini donatori – Donare è importante, vi rende mamme migliori. È grazie a voi che la ricerca va avanti e che si raggiungono importanti traguardi nella medicina. Tutto il direttivo dell’ADISCO è felicissimo dei dati raggiunti durante questi anni e confida nell’apertura delle prossime sedi nelle città di Barletta e di Andria. Il nostro augurio più grande è che l’ADISCO sia ovunque”.

La serata è proseguita, con il rilascio degli attestati ai piccoli donatori, i quali hanno ricevuto anche un cuoricino in ceramica, realizzato dagli alunni del liceo artistico Federico II Stupur Mundi e una magliettina con il logo dell’evento.

Durante l’intera manifestazione, presenti anche i ragazzi degli istituti Oriani-Tandoi, i quali si sono occupati dell’accoglienza delle mamme. Orgogliosa della manifestazione la preside Adduci, “un connubio perfetto tra amministrazione, istruzione e adesso anche sanità. L’augurio più grande è che questi nati possano, un giorno, diventare alunni dei nostri istituti”.

Una giornata speciale, una manifestazione ben riuscita, una giornata dedicata alle mamme, angeli che ci guardano, ci insegnano ad amare e che ci donano la vita sempre.