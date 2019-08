Basket. Nuova Matteotti Corato si aggiudica Deividas Sabeckis

Playmaker, classe 1991, 190 cm, Deividas rappresenta un innesto essenziale “per la formazione di coach Marco Verile -comunica la società- che potrà così contare su un tassello in più per proseguire a larghe falcate il percorso di crescita del roster avviato da qualche settimana e che presto porterà al PalaLosito un grande spettacolo.

«Sono pronto a scendere in campo per la prossima stagione sportiva e non vedo l’ora di cominciare -ha detto Sabeckis-. Mi fa piacere ritrovare a Corato Aldo Gatta e Raffaele Mazzilli, miei compagni di squadra nella stagione di militanza col Talos Ruvo, e Franco Gatta, che in quell’anno ci ha allenati. Sono sicuro che faremo grandi cose».

Deividas Sabeckis, nato a Kaunas, in Lituania, ha mosso i primi passi nel mondo della palla a spicchi nella sua città natale, nell’Arvydas Sabonis Basketball School, dove è cresciuto cestisticamente durante tutto il suo percorso giovanile. La carriera da giocatore professionista Io ha visto militare per quattro stagioni nella NKI -seconda lega nazionale lituana- prima dell’avventura in Germania -nella stagione 2016/2017- a Dusseldorf.

Questa a Corato sarà la sua quarta esperienza in Italia, dopo la militanza in C Gold nel Petrolmenga Ceglie (stagione 2018/2019), nel Talos Basket Ruvo, in C Silver -stagione 2017/2018-, e nella Pontevecchio Bologna, per un breve periodo -stagione 2016/2017-, in C Gold.

Giocatore dalle grandi prestazioni, Sabeckis vanta una media di 14 punti a partita: 232 quelli messi a canestro nella stagione col Ceglie, 430 nel Talos Ruvo, e 187 nella breve militanza nel Pontevecchio, qui con una media di quasi 16 punti a partita”.