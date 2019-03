Basket Corato, arriva Porto Sant’Elpidio: vietato abbassare la guardia

Dopo il preziosissimo successo in terra marchigiana ai danni di Civitanova Marche, l’Adriatica Industriale Basket Corato torna nel suo PalaLosito per la ventiseiesima giornata di Serie B. Avversario di turno un Porto Sant’Elpidio alla disperata ricerca di punti salvezza, impegnato nella serrata lotta per il quart’ultimo posto contro Teramo.

QUI CORATO: vincere aiuta a vincere. Domenica scorsa altra prova maiuscola dei neroverdi, che oltre a guadagnare due preziosissimi punti, hanno anche ribaltato la differenza canestri. Girone di ritorno quasi perfetto per gli uomini di coach Marco Verile, tre stop a Chieti, Fabriano e Pescara, PalaLosito inespugnato dopo la riapertura nel turno infrasettimanale contro Nardò. Porto Sant’Elpidio, Catanzaro, San Severo, Bisceglie e poi il turno di riposo nell’ultimo turno. Un rush finale tutto da vivere sulle ali dell’entusiasmo, con un imperativo categorico: non sottovalutare Porto Sant’Elpidio e portare a casa la quarta vittoria di fila.

QUI PORTO SANT’ELPIDIO: la squadra allenata da coach Marco Schiavi, vecchia conoscenza neroverde, è stata costruita per una salvezza tranquilla, ma non sta rendendo quanto ci si aspettava. Terz’ultimo posto con un record negativo di 7-16, con quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite stagionali. Il dodicesimo posto, che consente una fase playout meno tortuosa, è lontana due punti, ma Teramo ha anche gli scontri diretti a favore. Un po’ di dati: Porto Sant’Elpidio non vince in trasferta dal 27 gennaio e ha un record di 2-10 (vittorie a Catanzaro e Giulianova). Contro le pugliesi ha vinto una sola partita su sei (69-63 in casa contro Bisceglie) e una sola volta ha realizzato più di 80 punti in un match (86 contro Pescara). Tutto insomma lascia presagire ad un impegno agevole, ma guai a sottovalutare PSE, che ha nel roster giocatori importanti ed esperti della categoria: il top scorer stagionale è il classe 1995 ex Perugia Davide Marchini (14.2 ppg), punti pesanti anche da Giammò (9.5) e Torresi (7.6). Anche gli acquisti a campionato in corso hanno dato un buon apporto di punti: l’ex Bisceglie Marco Cucco ha siglato 8.2 punti a partita, buono anche l’inserimento di Bordi, ma il simbolo di questa squadra è certamente Antonio Serroni, che proprio un girone fa ha esordito con la casacca della Malloni, proprio contro Corato.

LA GARA D’ANDATA: Il 9 dicembre 2018 al PalaSport di Porto Sant’Elpidio, Corato si impose 60-67 al termine di una gara combattuta, portata a casa dopo che Corato era sotto di 9 all’intervallo. Dopo il clamoroso 28-16 del secondo periodo, i neroverdi ribaltano la contesa con un secondo tempo difensivamente perfetto (18-34). Antrops fu il più prolifico dei neroverdi con 17 punti, 10 rimbalzi e 26 di valutazione, per i padroni di casa il migliore fu Serroni con 15 punti.

Corato arriva al match contro i marchigiani nel miglior momento stagionale. Il fattore campo e le prestazioni dei neroverdi da due mesi a questa parte lasciano ben sperare. Il match di domenica è di importanza capitale e portare i due punti a casa è fondamentale per continuare a sognare.