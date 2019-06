Attenti al cane, una raccolta a sostegno del canile sanitario di Bari

L'idea è di Marcello Introna, scrittore e veterinario barese, che sarà a Corato venerdì 7 aprile, alle 19, presso la libreria Mondadori, per raccontare il suo progetto

Il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con la Libreria Mondadori, nell’ambito della rassegna “Scrittori di Puglia”, organizza un incontro con Marcello Introna per presentare “Attenti al cane! 23 racconti per aiutare i migliori amici dell’uomo” edito da Laterza. Dialoga con l’autore Mariella Sivo. Letture a cura di Luciana De Palma e Federico Lotito. Appuntamento venerdi 7 giugno alle ore 19,00 presso la libreria Mondadori.

Marcello Introna ha avuto l’idea di riunire alcuni scrittori pugliesi per creare una raccolta a sostegno del canile sanitario di Bari: metà dei proventi del libro ‘Attenti al cane!’, infatti, sarà destinata alla struttura gestita da volontari.

Racconti di: Marcello Introna, Antonella Lattanzi, Alessio Viola, Gianrico Carofiglio, Francesco Marocco, Vito Introna, Giancarlo De Cataldo, Eugenio Vendemiale, Leonardo Palmisano, Mario Desiati, Alessandra Minervini, Andrea Piva, Mariapia Romano, Cristò Chiapparino, Giuseppe Cristaldi, Eva Clesis, Giuseppe Ceddìa, Gabriella Genisi, Ilaria De Vanna, Alessandro Schino, Cinzia Cognetti, Francesco Dezio e Giancarlo Visitilli.