As Basket, Stella: «La serie B è alla nostra portata» – Video

I neroverdi si preparano a scendere in campo per disputare le gare valide per l'accesso nella categoria superiore

L‘As Basket Corato scalda i motori e si prepara alle gare dell’interzona in programma i prossimi 1, 2 e 3 giugno, ovvero gli spareggi nazionali che decreteranno gli accessi in serie B.

Si tratta di un’ulteriore fase del campionato che vedrà le formazioni ammesse scendere in campo in 4 concentramenti da 3 squadre, che si disputeranno in campo neutro.

Nel concentramento dell’As Basket Corato ci saranno la seconda classificata della regione Campania e la vincente del girone umbro (entrambi i campionati sono ancora in fase di svolgimento).

I neroverdi giocheranno da calendario la prima gara, in programma il 1° giugno, con la formazione Campana. La perdente di questo match, sarà impegnata il giorno successivo contro la compagine umbra. Infine nell’ultima giornata, la vincente della prima gara giocherà con gli umbri per stilare la classifica definitiva.

La vincente del concentramento sarà promossa in Serie B per la stagione sportiva 2018/2019. Le seconde classificate di ogni concentramento effettueranno uno spareggio promozione in campo neutro il 9 e 10 Giugno, che metterà in palio l’ultimo posto per la B.

Intensi gli allenamenti della compagine coratina che, dalla fine della regular season a oggi, non ha smesso di allenarsi, e di credere nel sogno di conquistare la serie B, come conferma il capitano dell’As Basket Corato, Mauro Stella: