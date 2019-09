Anche a Corato chi vespa mangia le mele

Diceva Chi vespa mangia le mele lo slogan pubblicitario che nel 1969 contribuì all’incremento del fatturato della Piaggio e allo svecchiamento della comunicazione pubblicitaria. Quello slogan indimenticabile coglieva l’assoluta originalità della Vespa nel panorama mondiale delle due ruote.

Una dimostrazione di cosa significhi stare in sella a una Vespa avverrà in città domenica 22 settembre, quando il “Vespa Club Corato” scenderà in strada con l’11a prova del Campionato di Coppa Italia e con la 3a prova del Campionato Interregionale di Puglia e Basilicata, una serie di gare di Gimkana e prove di abilità.

Tantissimi appassionati della Vespa si daranno appuntamento in via Santa Maria angolo via San Silvestro -annuncia il comunicato del “Vespa Club”-, nell’area privata a fianco del distributore di carburanti, in zona mercato. La Gimkana avrà inizio a partire dalle 8 con le iscrizioni; la prima manche inizierà alle 9.30, la seconda alle 11. Per le premiazioni bisognerà attendere le 12.30.

Le prove di abilità avranno inizio nel pomeriggio, alle ore 16.00, con una Gimkana e proseguiranno alle ore 17:30 con una gara di lentezza; le premiazioni finali alle 18:30. Il presidente del Vespa Club Corato Francesco Pecoraro ne è sicuro: «Sarà una giornata piacevole da trascorrere insieme, un modo per divertirsi tra slalom, curve ed ostacoli». Tutta la manifestazione, organizzata prestando la massima attenzione alla sicurezza, sarà svolta con l’ausilio di un mezzo di soccorso messo a disposizione dal Ser Corato.

È possibile richiedere ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo email corato@vespaclubitalia.it o recandosi presso la sede del Vespa club di Corato, in via Carmine 45.