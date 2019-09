Alto Impatto. Centinaia di controlli nelle stazioni ferroviarie

Operazione “Alto Impatto” significa 409 identificati di cui 89 stranieri e 65 con pregiudizi penali, circa 12 gr. di stupefacente sequestrato, 2 indagati, 6 segnalati all’Autorità Amministrativa, 86 bagagli sottoposti a verifica nelle maggiori Stazioni ferroviarie italiane tra cui quella di Bari Centrale.

È il bilancio dell’operazione svoltasi ieri, 16 settembre, che ha visto

impegnati 22 operatori del Reparto Polizia Ferroviaria di Bari Centrale e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Bari.

Un intervento di controllo capillare che a Bari ha interessato anche le zone limitrofe alla Stazione Centrale -extramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia- e le Stazioni ferroviarie della Ferrotramviaria S.p.A., delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie del Sud Est, dove sono state effettuate verifiche e ispezioni nelle sale di attesa, nelle biglietterie, nei sottopassaggi, a bordo dei treni, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei convogli e negli esercizi commerciali.

L’operazione ad alto impatto, finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva, è stata disposta per innalzare ulteriormente il livello di attenzione negli impianti ferroviari ed a bordo dei treni, anche alla luce del consistente afflusso di viaggiatori in concomitanza con il controesodo estivo.

Il Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise per le attività di controllo straordinarie si è avvalso del supporto di unità cinofile della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine e di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone con lettura ottica dei documenti e metal detector per i controlli ai bagagli sospetti. Le ispezioni si sono estese anche ai depositi bagagli.