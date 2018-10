Allerta meteo per la giornata di oggi

L’Italia rimane ancora sotto l’influenza di un’ampia depressione che, portandosi sul Tirreno centrale, determina la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche.

Si prevede quindi per oggi, 6 ottobre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati fino a puntualmente elevati.

I fenomeni precipitativi risulteranno più intensi e abbondanti sulle aree ioniche, e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Pertanto, il Centro Funzionale Decentrato ha valutato a partire da questa mattina e per le successive 14 ore un’allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato nonché un’allerta arancione idraulica sulla Puglia-E (Bacini Iato e Lenne); un’allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sui restanti settori della Puglia centro-meridionale: un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione.

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo.

La Sezione Protezione Civile invita ad attenersi alle norme di autoprotezione.