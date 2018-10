Alla scoperta del patrimonio culturale di Corato

Corato sta rivivendo una nuova generazione di studi e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Sabato 27 ottobre alle ore 19 la neonata Archeoclub di Corato, all’interno del Museo della Città e del Territorio, via Trilussa a Corato, propone l’incontro con il prof. Pierfrancesco Rescio, docente di Topografia Antica e Medievale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e presidente dell’associazione Itinera di Ruvo di Puglia.

L’evento è organizzato dall’Archeoclub di Corato in collaborazione con il Centro Teseo – Creatività tra Arte e Scienza e si inserisce all’interno dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 con il progetto “Un viaggio nel tempo”.

Sia come docente che come presidente di Itinera, il prof. Rescio da anni ha intrapreso ricerche sistematiche e approfondite sulla Puglia, in particolare su strade e percorsi (si ricordino i volumi pubblicati dal 2013 sulla via Traiana –che riguarda il nostro territorio–, sulla via Appia e sulle vie pastorali), per chiarire diverse questioni che riguardano non solamente la rilettura dei giacimenti archeologici secondo un nuovo modo interpretativo, ma anche la possibilità concreta della loro valorizzazione. Questa rivalutazione si basa su due aspetti fondamentali: la ricerca scientifica, che fonda la sua natura sulle fonti e sulle indagini nel territorio, e la volontà di operare nel settore delle “reti” con la finalità di avere un punto di vista “internazionale”. È parere comune, ormai, che le nostre risorse culturali non debbano avere un riscontro solo locale; essi, infatti, possiedono un alto valore perché inseriti in un contesto sempre più globale e, allo stesso tempo, unico.

Le scoperte archeologiche di Corato, nate inizialmente come un prodotto combinato di esperienza archeologica, letture, passione e tradizione orale devono rientrare sia nell’osservazione che nella considerazione del Passato. Al giorno d’oggi gli orientamenti sono vastissimi, ma le esperienze restano ancora limitate e poco condivise, anche se il notevole interesse culturale e turistico in Puglia è aumentato. Per questo motivo la città di Corato non deve trovarsi impreparata. Le domande che si è posto e a cui cercherà di rispondere lo stesso protagonista della conferenza nascono dal peso dell’Antichità che non è mai stato lieve in Puglia e, quindi, anche a Corato. Le strade antiche, i giacimenti preistorici, quelli monumentali e quelli “invisibili” ma reali saranno il percorso logico multitemporale in cui troviamo l’aspetto del paesaggio connesso alla necessità (e talvolta all’urgenza) di salvare il salvabile, di renderlo fruibile, di considerarlo risorsa lavorativa. Durante la conferenza il Prof. Rescio punterà soprattutto sul rapporto vitale, intenso, dinamico, ma anche problematico con il Passato per mezzo dell’analisi di alcuni dettagli e di esperienze con il fine di esprimere giudizi e valutazioni utili per una conoscenza storica reale. È possibile affermare che Corato rientra fra i circuiti dei beni culturali che meritano maggiore attenzione non solo perché la memoria non venga dimenticata, ma anche perché ciò che si scrive su Corato è ancora legato a stereotipi che, a volte, non hanno alcun fondamento logico o storico, fatto che relega il nostro centro a luogo “secondario” nel gruppo delle civiltà antiche pugliesi.

È chiaro, dunque, che ciò che noi possediamo a livello monumentale e paesaggistico deve diventare protagonista della nostra società e della nostra cultura così da essere non un loro pallido riflesso, ma che possa giocare un ruolo di identità, resa ancora più comprensibile da una migliore percezione del rapporto tra pratica archeologica e contesto sociale. Contribuendo ad allargare i nostri quadri spaziali e temporali di riferimento, l’archeologia può essere considerata un l’elemento che qualifica maggiormente la qualità del pensiero umano.