Al via la mostra “La bellezza del paesaggio murgiano”

Verrà inaugurata giovedì 4 luglio 2019, alle 19:30, nella ex Chiesa di San Francesco (in Via Carmine n.6) a Corato e sarà visitabile fino al 14 luglio

Verrà inaugurata giovedì 4 luglio 2019, alle 19:30, nella ex Chiesa di San Francesco (in Via Carmine n.6) a Corato la mostra dal titolo “La bellezza del paesaggio murgiano”, con l’obiettivo di promuovere l’ecosostenibilità di un territorio spesso messo a dura prova.

La mostra, visitabile fino al 14 luglio, è realizzata con il patrocinio del Comune di Corato e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed è organizzata dall’Archeoclub di Corato, in collaborazione con il Centro Teseo – Creatività Tra Arte e Scienza – Bari e con la Pro Loco Quadratum.

La mostra “La bellezza del paesaggio murgiano”, rientra tra le attività ecosostenibili previste dall’Archeoclub nell’ambito del progetto “Il Territorio si racconta” dell’Estate coratina.

Rappresenta l’occasione per scoprire attraverso la magia del colore, la bellezza della flora, della fauna e del paesaggio murgiano che, per la presenza di attrattori ambientali e culturali, non può e non deve essere trascurato nell’ambito di interventi di tutela e valorizzazione.

L’obiettivo generale dell’evento è di sensibilizzare attraverso l’arte visiva i cittadini, i turisti, e le nuove generazioni al rispetto per la natura e il paesaggio dei territori in cui viviamo.

I colori della Murgia hanno ispirato fotografi come Antonella Berlen, Giovanni Miali, Giovanni Addabbo, Gianfranco Brunetti, Mimmo Castellaneta, Antonio Colacicco, Elena Colapinto, Daniela Cursoli, Anna Maria Mancino, Rosangela Mancino, Lidia Serio che con le loro opere offriranno una panoramica meravigliosa della natura a volte aspra, a volte sognante di una parte del territorio pugliese, particolarmente accattivante come quello dell’entroterra pugliese.

All’inaugurazione partecipernno Michele Iacovelli (presidente Archeoclub Sede di Corato), Rosa Maria Capozzi (presidente Centro Teseo – Creatività Tra Arte e Scienza – Bari) e Gerardo Strippoli (presidente Pro Loco Quadratum).