Al via la finalissima della Nota d’Oro – Vver Cantando IV Stagione

Giunge al termine l’appuntamento mensile con lo Star Talent Nota d’Oro – Vver Cantando IV Stagione, che da novembre scorso ha visto alternarsi tanti cantanti di ogni fascia d’età, circa 200, sul palcoscenico del New Vver Ristotheatre di Trani.

Arriva dunque la Finalissima di mercoledì 1° maggio che dalle 20:15 vedrà confrontarsi i selezionati nelle rispettive categorie: Baby, Junior, Senior e Over per canzoni edite ed inedite. Il 1° classificato di ogni categoria accederà direttamente alla Finale della 31^ Nota d’Oro e Bimbo d’Oro del 21 luglio, mentre a tutti gli altri sarà consegnata la pergamena di partecipazione all’evento.

La direzione artistica di questo evento mensile giunto al quarto anno consecutivo è di Aldo Scaringella, patron della Nota d’Oro, in collaborazione col New Vver Ristotheatre Trani. Questi i giurati della Finale: Prof.ssa Anna Ciliberti, diplomata in Pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di Bari; Domenico Tacchio, Cantante, attore, autore, regista teatrale, docente di canto e recitazione, direttore artistico per eventi ed enti culturali; Rosario Vignola, cantante; Danilo Zenzola, cantante, attore di teatro e presentatore; Bennedetta de Leo, speaker e titolare di Radio Ruvo Web; Katia Losito, vocal coach, specializzata nella tecnica del mix e certificata negli Stati Uniti. Presentatore delle serate il dott. Pierluigi Auricchio, conduttore e regista teatrale, affiancato dalle vallette Cinzia De Marco e Rosita Scarcelli, con la grafica a cura di Aldo Capogna. L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti e le Scuole di Canto che formano artisticamente i propri allievi: Scuola Incanto Musica di Bisceglie; Crazy Music Lab Centro Studi Musicali di Palo del Colle; Scuola Euterpe di Bari; Scuola Classe di Canto di Corato; Arcadia Scuola di Musica di Trani; Scuola Giardino dei Suoni di Andria; Vox Libera scuola di Canto di Bitonto; Scuola di Musica Be Sound di Triggiano; Perla Music di Corato; Scuola Vamp Music Academy di Ruvo di Puglia; InCanto Scuola di Musica di Modugno; Piccolo Conservatorio di Cassano Murge.

Si ricorda che tutta la modulistica per partecipare alla 31^ Nota d’Oro e Bimbo d’Oro 2019 è presente nel sito internet www.notadoro.it. l’Audizione ufficiale si svolgerà giovedì 11 luglio a Bisceglie presso il Magic Park; la 1^ Semifinale si terrà domenica 14 luglio presso Bar 2000 Bisceglie; 2^ Semifinale venerdì 19 luglio presso Dome Oasi San Giacomo Molfetta e Finale domenica 21 luglio in piazza Sedile Corato (ospite e presidente di giuria: Matteo Becucci, cantautore, vincitore di X Factor 2009 e vocal coach di Tale e Quale Show su Rai Uno)