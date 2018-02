Al Museo di Corato “Il diario del pastore”

Dopo la positiva esperienza condotta con i piccoli utenti del Museo (3, 4 e 5 anni) durante il laboratorio “Fischi e belati”, laboratorio di realizzazione di un libro in tessuto ispirato al mondo agropastorale e ai personaggi delle favole di Esopo, è giunto il momento di raccontare la cura del gregge, la transumanza, gli incontri con i lupi, la preparazione del formaggio, la gastronomia dei pastori partendo dalla lettura della testimonianza avvincente di un pastore e dall’osservazione delle collezioni private legate al mondo contadino, agropastorale, artigianale e domestico esposte al Museo.

Seguirà un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli che consentirà l’approfondimento di un aspetto importante della quotidianità della vita all’interno di una masseria dell’Alta Murgia: attraverso le diverse fasi della trasformazione, infatti, si assisterà alla realizzazione delle tipiche produzioni casearie che sono sempre state alimenti e risorse economiche importanti per la sopravvivenza delle masserie.

L’attività prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti. A curare l’attività, affiancato dalle operatrici di Sistema Museo, il titolare dell’azienda Agricola e Agrituristica Coppa. In azienda, ubicata sull’Alta Murgia nelle vicinanze di Ruvo di Puglia (BA) in località Castel di Coppa, si allevano bovini e ovini, che forniscono carni, latte e formaggi freschi impiegati in cucina per le degustazioni della mensa. Il latte prodotto viene in parte conferito in esterno e in parte viene trasformato in Azienda per la produzione di formaggi freschi: ricotta, scamorze, mozzarelle, caciotte.

Il Museo diventa quindi Laboratorio: una struttura dinamica ed un punto di riferimento per l’elaborazione della cultura del passato, attraverso attività espositive, divulgative e didattiche.

Appuntamento il 25 febbraio 2018, alle 17,30 con “Il diario del pastore“, attività per bambini di età compresa tra 8 e 11 anni.

Per info:

Museo della Città e del Territorio di Corato

Via Trilussa n. 10 – 70033 Corato (BA)

Orari: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30; mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10.00-12.00/17.30-20.30. Tel./Fax 080.8720732 – corato@sistemamuseo.it