Adisco presenta il Vademecum “Genitorialità Consapevole”

Dopo il successo ottenuto con l’Open Day organizzato in collaborazione con il reparto di ginecologia dell’ospedale “Umberto I”, Adisco – Sezione di Corato presenterà, sabato 17 marzo, nella sala consiliare del Comune di Corato, a partire dalle ore 17.30, il Vademecum “Genitorialità Consapevole”.

Il Vademecum “Genitorialità Consapevole”, che gode del patrocinio morale di Asl Bari e Comune di Corato, vuole rappresentare un’occasione di approfondimento dedicato a temi come le vaccinazioni, l’allattamento e la nutrizione, gli aspetti psicologici di gravidanza e maternità, l’igiene orale dei più piccoli, il massaggio infantile e la facilitazione motoria, senza tralasciare arredi e combinazioni cromatiche ad hoc affinché le stanze dei bambini possano contribuire al loro sviluppo, fino a giungere alle coccole per mente e cuore di tutta la famiglia con i progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica.

Senza la pretesa di rappresentare una “bacchetta magica”, il Vademecum “Genitorialità Consapevole” ha l’intento di fornire utili consigli ai genitori, in modo da facilitarne il percorso soprattutto nei momenti di maggior smarrimento, quando l’incertezza la fa da padrone.

Moderati dal giornalista Roberto Ferrante, interverranno la curatrice del Vademecum Mariangela Azzariti, la vice presidente Adisco Corato Luisa Belsito, la past president Simeup Puglia Lucia Peccarisi, l’osteopata Alessandro Cialdella, l’architetto Anna De Palma, le referenti del progetto Nati per Leggere Gabriella Campa e Rossella Maldera, nonché Rosa Pellicani per il progetto Nati per la Musica.