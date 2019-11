A Torre di Neglie un viaggio tra i colori

A Torre di Neglie è nata una nuova associazione di promozione sociale. Si chiama “PIMM” che sta per “Puglia in my mind” e domenica 24 novembre presso la Tenuta De Benedittis “Charme Country House”, si presenterà con un programma intrigante.

Un programma colorato come il titolo della manifestazione, dei colori della musica, del teatro, del cortometraggio.

Alle ore 11.00 i docenti Marilena Martinelli e Zaccaria Facchini, che di “PIMM” è il presidente, presenteranno l’iniziativa e gli scopi dell’associazione. Poi alle 11.30 prenderà il via un “percorso esperienziale” che si dipanerà attraverso la proiezione del cortometraggio “La sete”, firmato da Patrizia Labianca e Lorenzo Zitoli, con la partecipazione di Antonella Ruggiero.

L’aperitivo è previsto per le 12.30, e sarà in musica con Daniela e Rosanna Dell’Olio. Seguirà alle 13.30 il pranzo sociale realizzato da “Giuvida Luxury Events” e al quale darà il suo tocco magistrale lo chef stellato Pietro Zito.

Il programma si concluderà alle 18.00 con lo spettacolo teatrale di Patrizia Labianca “Elettra – La madre in guerra”.

La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Corato e della “Fondazione Vincenzo Casillo”.