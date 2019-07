Eppur si muove: la faticosa trattativa per la composizione della Giunta municipale di Corato ha partorito un primo accordo. Un accordo non ancora sui nomi, ma sui princìpi. E il principio che ha visto la convergenza di tutte le forze del Centrodestra è quello della massima rappresentatività politica. L’incontro tra le forze politiche della coalizione, cui hanno partecipato le delegazioni dei partiti “Direzione Italia”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”, “Idea” e “Lega Salvini Puglia” rappresentata dall’avv. Giovanni Riviello, Vice Segretario Regionale del partito, ha fatto alla fine registrare l’accordo sulla “necessità che tutte le forze politiche della coalizione di centro destra, comprese quelle non presenti in Consiglio Comunale, dovranno essere rappresentate nella Giunta di imminente nomina”, come si legge nel comunicato stampa diramato da Pasquale Pomodoro di Direzione Italia, a nome della coalizione di Centrodestra.

Il Sindaco Pasquale D’Introno, era presente all’incontro -fa sapere Pomodoro- e ha espresso la sua soddisfazione annunciando che “le scelte che si andranno a fare nei prossimi giorni definiscono un quadro amministrativo forte e compatto che garantisce stabilità al governo cittadino”.

I tempi adesso si stringono. Dopo la convocazione del Consiglio comunale stabilita qualche giorno fa per il 22 luglio, il confronto per dare un governo alla Città si farà serrato.