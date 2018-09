26° concorso Graffito d’Argento: due coratini premiati

La 26esima edizione del concorso nazionale di poesia Graffito d’Argento riconferma il sodalizio tra la regione Campania e la regione Puglia e in particolare tra le città di Pollena Trocchia e Corato, instaurato e alimentato dalla Pro Loco “Quadratum”.

Numerosi e di altissimo livello i componimenti poetici, in lingua e in vernacolo, giunti e giudicati da una giuria composta da Francesca Beneduce, Gerardo Giuseppe Strippoli, Nunzia Mellone, Lucia Testino e presieduta dal consigliere comunale di casa Margherita Romano.

Per ogni categoria sono stati indicati i vincitori. Le categorie previste dal concorso Graffito d’Argento sono ben cinque: poesia in lingua, poesia in vernacolo premio “Antonio De Curtis”, premio “Futuro” per i poeti in erba dai 10 ai 18 anni, premio speciale “Vittoria Iorio”, premio “Simpatia”, premio speciale “Giovanni Scognamiglio” .

Come deciso dalla presidente dell’associazione Graffito d’Argento Anna Maria Romano e dal presidente della Pro Loco “Quadratum” di Corato Gerardo Giuseppe Strippoli, la premiazione è avvenuta in due momenti distinti: una prima fase nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” di Pollena Trocchia, durante la quale sono stati premiati i primi sei classificati di ogni sezione, e una seconda serata nella Sala Verde del Comune di Corato dedicata ai vincitori di ogni sezione.

Alla presenza degli assessori Lerro e Meduni si è proceduti a premiare anche due coratini: Sabino Zaza classificatosi al 3° posto per la sezione in vernacolo Premio “Antonio De Curtis” con “Le scarpe rosse” e la prof.ssa Monica Tommasicchio al 6° posto per la sezione in lingua con “Morire dentro”.

Emozione e soddisfazione hanno espresso entrambi per il riconoscimento ricevuto da un importante concorso come il Graffito d’Argento che vede, tra l’altro come madrina Liliana De Curtis, figlia del Principe Antonio, in arte Totò.

Durante la serata il pubblico presente ha apprezzato la simpatica performance in vernacolo di alcuni alunni della maestra Lucrezia Colucci sempre disponibile a promuovere tra i suoi bimbi iniziative culturali di valorizzazione del territorio.

Cultura e tradizioni sono a fondamento dei rapporti socio culturali instaurati alcuni anni fra le due realtà associative di Pollena Trocchia e Corato e che si rinsaldano ad ogni occasione nella prospettiva di intensificare le attività e le iniziative da svolgere insieme e in collaborazione con le autorità comunali, regionali, nazionali e internazionali.